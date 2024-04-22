Биржа

Индрек Мяэ

22 апреля 2024 в 5:44









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе директор LHV Group Мадис Тоомсалу (второй слева) представит отчет, из которого станет ясно, насколько хорошо в первом квартале удалось удовлетворить ожидания владельцев, включая Андреса Вийземанна (третий справа).

В центре событий этой недели будет Таллиннская биржа: ожидается несколько собраний акционеров, дивиденды, а также квартальные отчеты. Последние ожидаются и из США, не считая ряда макроэкономических показателей.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.