Биржа

Индрек Мяэ

11 апреля 2024 в 6:00









Заглянуть в элитный клуб: финские богачи видят на Таллиннской бирже замкнутый круг

Представители Таллиннской биржи и нескольких котирующихся на ней предприятий побывали в эксклюзивном финском клубе инвесторов, где представили эстонские возможности. Приняли их тепло, но прозвучали и соображения о низкой ликвидности. Фото: Andras Kralla

Финский инвестор не боится геополитических рисков, но с удовольствием инвестировал бы в Эстонию, если бы на Таллиннской бирже было больше глубины и (государственных) предприятий.

Äripäev во вторник по инициативе Nasdaq Tallinn вместе с зубрами Таллиннской биржи посетил эксклюзивный Хельсинкский биржевой клуб, насчитывающий уже 110 лет. Это сообщество, объединяющее богатых финских инвесторов и собирающееся в историческом здании Хельсинкской биржи, куда можно попасть только раз в год и только при наличии рекомендаций. Без галстука туда никого не впускают, а женщин начали принимать всего три года назад.