    EfTEN выплатит инвесторам более четверти миллиона

    Собрание акционеров EfTEN Real Estate Fund, на фото управляющий фондом Вильяр Аракас.Фото: Liis Treimann

    Фонд EfTEN Capital, как управляющая компания EfTEN United Property Fund, принял решение произвести финансовую выплату владельцам паев в размере 10 центов за единицу. Размер выплаты составит 1,3% от последней цены закрытия пая.

    Это первая финансовая выплата EfTEN Real Estate Fund в 2024 году. С момента листинга EfTEN United Property Fund на фондовой бирже Nasdaq в мае 2022 года фонд произвел выплаты инвесторам в общей сложности в размере 60 евроцентов за единицу.
    Выплаты основаны на поступлениях из трех основных фондов – EfTEN Real Estate Fund, EfTEN Kinnisvarafond II и трастового фонда EfTEN Residential Fund.
    Право на получение выплат имеют владельцы паев, внесенные в список по состоянию на конец рабочего дня 14 мая. Таким образом, экс-датой является 13 мая. Позже этой даты лицо, приобретшее паи фонда, не имеет права на получение выплаты.
    Выплаты будут произведены через месяц, 23 мая, путем перечисления на расчетный счет собственника паев. В случаях, предусмотренных законодательством, из выплаты удерживается подоходный налог.

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