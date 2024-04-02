Новости

Мериан Тийратс

2 апреля 2024 в 13:35









Вильяр Аракас говорит категорическое «нет» испанской недвижимости

Правление EfTEN Real Estate Fund объявило, что осенью желает организовать новую эмиссию акций. Фото: Liis Treimann

На состоявшемся сегодня общем собрании акционеров EfTEN Real Estate Fund руководитель листинговой компании Вильяр Аракас подтвердил, что, хотя хорошие инвестиционные возможности также ищутся за границей, он бы не стал покупать недвижимость в Испании.

Инвестор Лев Долгачев спросил, будет ли Аракас вкладывать деньги в Испанию, как это сделали несколько эстонских инвесторов. По словам Аракаса, ответ – однозначное нет.