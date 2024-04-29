Вкус биржи: медведи радуются ВВП, пока аналитик армагеддонит

Есть такая профессия: деньги делать. На Нью-Йоркской фондовой бирже. Фото: Brendan McDermid, Брэндан Макдермид / Reuters / Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Стабильность – признак класса: почему Intel умеет разочаровывать, как никто другой?

А нам все равно! Почему Meta продемонстрировала отличный отчет, но акции все равно ушли в пике?

Все, медведи победили? Почему небольшой рост ВВП США стал холодным душем? Или не стал?

Куда ж без классного армагеддонщика? Почему суперизвестный аналитик предрекает зомби-апокалипсис?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».