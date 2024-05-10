    Baltic Horizon потерял треть дохода от аренды

    В первом квартале фонд Baltic Horizon получил чистый убыток в размере 0,6 млн евро.Фото: Liis Treimann

    Доход от аренды фонда недвижимости Baltic Horizon Fund в первом квартале снизился на 33%.

    За первые три месяца этого года фонд недвижимости заработал 2,8 млн евро, что на 33,5% меньше, чем годом ранее. За квартал фонд получил чистый убыток в размере 0,6 млн евро по сравнению с прибылью в 22 000 евро годом ранее. Финансовые расходы выросли на 22% по сравнению с прошлым годом и составили 2,5 млн евро.

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