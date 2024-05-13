Прибыль Coop Pank за месяц упала на пятую часть

Глава Coop: если у предприятия нет сырья, то почему мы обвиняем правительство?

Глава банка Coop Маргус Ринк в передаче «Esimene stuudio» на ETV согласился с главой Торгово-промышленной палаты Тоомасом Луманом, который сказал, что Эстонии нужны промышленные предприятия, которые будут инвестировать у нас и останутся на десятилетия, пишет Rus.ERR.