Прибыль Coop Pank за месяц упала на пятую часть

Конец эпохи акций технологических компаний. Бум ожидает новые отрасли
Экономика развивается циклично, поэтому за каждым спадом следует подъем, за которым, в свою очередь, следует спад. Так же ведет себя фондовый рынок. Поскольку сектора экономики работают по-разному, наблюдение за рынком помогает выявить отрасли, которые начали расти по мере того, как они становятся сильнее, а также те, чья динамика ослабла.
Экономика развивается циклично, поэтому за каждым спадом следует подъем, за которым, в свою очередь, следует спад. Так же ведет себя фондовый рынок. Поскольку сектора экономики работают по-разному, наблюдение за рынком помогает выявить отрасли, которые начали расти по мере того, как они становятся сильнее, а также те, чья динамика ослабла.