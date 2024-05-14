Биржа

Дмитрий Фефилов

14 мая 2024 в 9:41









GameStop и AMC выросли за день более чем на 100%. Снова!

Кадр из фильма. На тему мемного движения 2021 года было снято уже несколько фильмов. Netflix выпустил документальный фильм «Дурные деньги», где также есть отсылка к трейдеру Roaring Kitty.

Со вчерашнего дня акции GameStop и AMC Entertainment подорожали более чем на 100%. Причина, как и в 2021 году, не имеет никакого отношения к фундаментальным показателям и финансовым результатам компаний.

Причины столь неожиданного и стремительного роста напоминают происходящее в 2021 году, когда и зародилось так называемое мемное движение. Тогда акции компаний, которые двигались в сторону банкротства, приобретали широкую популярность среди молодых трейдеров, которые скупали эти акции, повышая их стоимость на сотни процентов в день.