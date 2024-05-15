Биржа

Мериан Тийратс

15 мая 2024 в 12:52









Новая стратегия Ignitis обещает 8% дивидендную доходность

Совет Ignitis Group подтвердил долгосрочные цели. Фото: Liis Treimann

Литовский энергетический концерн опубликовал стратегический бизнес-план на ближайшие три года. В биржевом сообщении компания пообещала ежегодный рост дивидендов не менее чем на 3%.

Концерн обещает и дальше концентрироваться на реализации амбициозной стратегии с целью создания 100% зеленой и безопасной энергетической экосистемы. В связи с этим компания планирует инвестировать 3-4 миллиарда евро в течение следующих трех лет. По сравнению с предыдущим стратегическим периодом это почти на 1 миллиард евро больше.