Инвестор Тоомас: падающие акции Enefit вынуждают взглянуть на конкурентов

Чтобы найти экономические аргументы в пользу Enefit, я должен взглянуть на цифры и понять, работает ли первоначальный инвестиционный тезис или настало время выбрать конкурента. Фото: Andras Kralla

Недавний спад Enefit Green заставил меня задуматься, а буду ли я верить в будущее возобновляемой энергетики, даже если цифры окажутся ниже тех, на которые я рассчитывал.

Сегодня цена акций Enefit Green упала до самой низкой отметки за свою историю на бирже и составляет 3,22 евро. Я оптимистично смотрю на будущее Enefit Green. Поскольку цена IPO в конце 2021 года составляла 2,9 евро, те, кто купил их тогда, все еще в плюсе на 11%. Однако я позже докупал акции, поэтому моя средняя цена сейчас составляет 4 евро, и моя позиция по Enefit в минусе на 19,5%.