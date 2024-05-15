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Андре Анни

15 мая 2024 в 11:33









Топ-менеджер LHV уходит в отставку

Йоэль Кукемельк проработал в LHV 18 лет. Фото: Andras Kralla

«Я пришел сюда с большим энтузиазмом к миру инвестиций и ухожу с таким же энтузиазмом», – сказал Йоэль Кукемельк, которого совет директоров отозвал из правления LHV Varahaldus.

«В первую очередь после конца июля я хочу немного дольше отдохнуть и уделить время себе, – сказал Кукемельк. – После этого конкретных планов на будущее пока нет, думаю, жизнь сама принесет подходящие варианты, которые можно будет рассмотреть».