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dv.ee

13 мая 2024 в 13:40









Доходы Банка Эстонии в прошлом году превысили 100 млн евро

Председатель совета Банка Эстонии Урмас Варблане доволен работой центрального банка. Фото: Andres Haabu

Совет Банка Эстонии утвердил отчет госучреждения за 2023 год. Согласно ему, доходы Банка Эстонии в прошлом году достигли почти 113 млн евро, а расходы – 25,6 млн евро, пишет Ärileht.

Хозяйственный год банк закончил нулем, поскольку полученные в 2023 году доходы были направлены на частичное восстановление задействованных в 2022 году финансовых буферов.