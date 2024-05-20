    Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

    Акция Infortar после дебюта на бирже подорожала вдвое, на этой неделе на общем собрании акционеров можно будет узнать причины успеха.Фото: Andras Kralla

    Начавшаяся неделя даст инвесторам возможность задать вопросы на собраниях акционеров трех местных биржевых компаний. Также стоит ожидать важных результатов в американском технологическом секторе и в области макроэкономики, которые могут повлиять на решения по процентным ставкам.

    Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на внутренний фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.

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