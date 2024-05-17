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Кармель Поом

17 мая 2024 в 8:07









Рынок аренды встал с ног на голову: арендатор – теперь король

Операторы платформ недвижимости Бритта Йоханна Анном, Тарво Теслон и Карин Ноппель-Кокеров рассматривают реальность рынка аренды по объявлениям о недвижимости: владельцы квартир в отчаянии. Что делать, чтобы быстрее заключить контракт с хорошим арендатором?

«На рынке аренды предложений на четверть больше, чем обычно», – комментирует текущую ситуацию на рынке аренды директор портала KV.ee Тарво Теслон. Объявлений о продаже недвижимости больше, чем когда-либо.

На рынке аренды существует избыток предложений, что привело к снижению цен, и арендодателям трудно находить арендаторов. Эксперты объясняют, чего ожидать от рынка аренды в ближайшем будущем, как быстрее найти арендатора для пустующей квартиры и как эффективно использовать летний период.