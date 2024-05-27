Биржа

dv.ee

27 мая 2024 в 6:56









Подписка на облигации Bigbank была превышена в три раза

Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс. Фото: Andras Kralla

Подписка на необеспеченные субординированные облигации Bigbank в рамках завершившегося в пятницу, 24 мая, публичного предложения была превышена инвесторами более в три раза. Банк воспользовался правом увеличить базовый объем выпуска, и эмитировал новые облигации на сумму не 3 млн евро, как планировалось изначально, а на 7 миллионов.

В подписке приняли участие 929 инвесторов, которые подписались на субординированные облигации на общую сумму около 9 006 000 евро. Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, поблагодарил всех инвесторов, принявших участие в подписке, за доверие к стратегии банка и перспективам его роста: «Результаты подписки показали, что доверие инвесторов к перспективным планам Bigbank по-прежнему очень высокое, и процентная ставка по предложенным облигациям была близка к оптимальной. При поддержке привлеченного капитала Bigbank сможет более эффективно реализовать свою бизнес-стратегию, сосредоточившись на росте прежде всего в области жилищных кредитов и кредитования бизнес-клиентов, обеспечивая при этом соответствие требованиям, установленным в отношении капитала».