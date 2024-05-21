Инвестор Тоомас: предложения облигаций оставили меня равнодушным

Размещение облигаций Bigbank и Holm Bank продлится только до пятницы, и если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел именно их, а не другие предложения. Фото: Рауль Меэ

В мае началась безумная борьба за деньги инвесторов: в моменте одновременно предлагалось не менее шести облигаций. Но ни одно из предложений не выглядит особенно привлекательным.

На прошлой неделе завершилось размещение облигаций застройщика Liven и литовского банка Šiauliu Bankas. Переподписка на облигации литовского банка была превышена в четыре раза. Инвесторы подписались на сумму почти в 100 миллионов евро. Похоже, на рынке много денег, и облигации остаются горячим товаром, по крайней мере, известным компаниям и финансово стабильным эмитентам, похоже, не стоит беспокоиться.