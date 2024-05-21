    Инвестор Тоомас: предложения облигаций оставили меня равнодушным

    Размещение облигаций Bigbank и Holm Bank продлится только до пятницы, и если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел именно их, а не другие предложения.Фото: Рауль Меэ

    В мае началась безумная борьба за деньги инвесторов: в моменте одновременно предлагалось не менее шести облигаций. Но ни одно из предложений не выглядит особенно привлекательным.

    На прошлой неделе завершилось размещение облигаций застройщика Liven и литовского банка Šiauliu Bankas. Переподписка на облигации литовского банка была превышена в четыре раза. Инвесторы подписались на сумму почти в 100 миллионов евро. Похоже, на рынке много денег, и облигации остаются горячим товаром, по крайней мере, известным компаниям и финансово стабильным эмитентам, похоже, не стоит беспокоиться.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Чиновник Еврокомиссии Майве Руте: мы не можем зависеть от стран, которые не являются нашими друзьями
Пенсионный фонд уходящего из LHV топ-менеджера за несколько лет потерял 10 млн
Заводам Нарвы больше не светит обещанная скидка в 30% на электричество
Эпицентр
Как производят дроны в России: дочка Путина, детский труд и хлебозавод
Эстония всерьез обсуждает возможность производства ударных дронов по госзаказу. В России их сборка поставлена на поток. Дронами занимаются крупные компании, доля в одной из них принадлежит дочери Путина. Но пока больше мелких, использующих гаражи или даже хлебозавод.
Эстония всерьез обсуждает возможность производства ударных дронов по госзаказу. В России их сборка поставлена на поток. Дронами занимаются крупные компании, доля в одной из них принадлежит дочери Путина. Но пока больше мелких, использующих гаражи или даже хлебозавод.
Все большие материалы
Инвестор
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Начавшаяся неделя даст инвесторам возможность задать вопросы на собраниях акционеров трех местных биржевых компаний. Также стоит ожидать важных результатов в американском технологическом секторе и в области макроэкономики, которые могут повлиять на решения по процентным ставкам.
Начавшаяся неделя даст инвесторам возможность задать вопросы на собраниях акционеров трех местных биржевых компаний. Также стоит ожидать важных результатов в американском технологическом секторе и в области макроэкономики, которые могут повлиять на решения по процентным ставкам.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: любовь Олега Осиновского и протесты, дроны над Ида-Вирумаа, где Эстонии искать секрет успеха?
В очередном выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» говорят о протестах в Грузии, планируемой в Эстонии конфискации российских активов, а заодно и о том, где на третий год кризиса стране искать новый секрет конкурентоспособности.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» говорят о протестах в Грузии, планируемой в Эстонии конфискации российских активов, а заодно и о том, где на третий год кризиса стране искать новый секрет конкурентоспособности.
Все подкасты ДВ
Mнения
Почему связь олигарха с Россией воспринимают как гарантию безопасности?
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Все мнения
Интервью
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект