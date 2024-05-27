Биржа

Дмитрий Фефилов

27 мая 2024 в 5:09









Выбрать облигации – полдела. Как их получить – вот вопрос

По словам члена правления и главы финансового отдела Bigbank Арго Кильтсманна, к их методу распределения облигаций до сих пор у инвесторов претензий не было. Фото: Indrek Susi

Изучив проспект эмитента облигаций, финансовое положение и потенциальные риски, инвестор выкраивает сумму в портфеле, чтобы подписаться на эти облигации. Однако все эти усилия могут оказаться напрасными.

За последнее время на балтийской бирже случился наплыв предложений облигаций как от старых эмитентов, так и новых. Казалось бы, чем больше выбор, тем лучше для инвестора. Однако каждый эмитент самостоятельно решает, кто сколько получит облигаций, и этот процесс распределения нередко разочаровывает инвесторов.