Infortar вышла из оптового бизнеса по продаже лекарств

Компания Infortar, возглавляемая Айном Ханшмидтом, объявила сегодня о продаже оптового фармацевтического бизнеса.Фото: Рауль Меэ

Infortar продала 80% акций Farmatar OÜ и тем самым вышла из бизнеса по оптовой продаже лекарств и аптечных товаров.

В соответствии с подписанным сегодня договором купли-продажи, 80% долю Infortar в Farmatar приобрела Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ. Остальные 20% принадлежат генеральному директору Farmatar Яане Пютсепп, которая ранее возглавляла группу Ülikooli Apteek.
«Для Infortar эта сделка – форма выхода из сегмента фармацевтического и аптечного оптового бизнеса», – говорится в заявлении фирмы для биржи.
Стоимость сделки из сообщения не ясна, поскольку, по мнению Infortar, она не окажет существенного влияния на деятельность компании.
Владельцами Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ, выкупившей принадлежащую Infortar долю, являются Майдо Мёльдер и Мартин Хеннинг с равными 50 процентами акций. Фармацевтический оптовик, начавший свою деятельность в 2015 году, в 2022 году имел оборот в 6,4 миллиона евро и прибыль почти в полмиллиона евро.
Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ участвует в государственных закупках как на уровне больниц, так и на уровне государства, говорится в годовом отчете правления.

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