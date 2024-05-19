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Вийвика Рыук

19 мая 2024 в 14:36









Как построить устойчивую к кризису компанию: основные принципы Infortar

Генеральный директор Infortar Мартти Талгре на Пярнуской конференции руководителей. Фото: Raul Mee

Infortar, владеющий Tallink, Eesti Gaas и ведущий деятельность в сфере недвижимости, сознательно строил себя как концерн, который во время кризиса находит новые возможности и растет.

На Пярнуской конференции руководителей генеральный директор компании Мартти Талгре рассказал о том, каких принципов придерживается устойчивая к кризису компания.