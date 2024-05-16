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Энн Тоссо

16 мая 2024 в 7:48









Infortar купил более 26 млн акций Tallink

В рамках одной сделки Infortar приобрел еще 3,5% акций Tallink. Фото: Andras Kralla

Концерн Infortar приобрел дополнительно 26 030 390 акций Tallink, что составляет 3,5% всех акций судоходной компании. Компания сообщила фондовой бирже, что это была не биржевая сделка, и цена одной акции Tallink составила 0,64 евро.

Сделка не может рассматриваться как сделка, выходящая за рамки повседневной хозяйственной деятельности или имеющая существенное значение. Она также не окажет существенного влияния на деятельность и финансовые результаты Infortar, сообщается в заявлении концерна.