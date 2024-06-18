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18 июня 2024 в 13:57









Golden Goose в ходе IPO получит оценку около 1,7 млрд евро

Обувь бренда Golden Goose стоит порядка 500 евро за пару. Фото: Shutterstock

Итальянский бренд спортивной обуви класса «люкс» Golden Goose размещает акции по цене 9,75 евро в ходе IPO – ближе к нижней границе заявленного ценового диапазона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В случае продажи всех 61,1 млн акций, как и планировалось, объем размещения составит 595,73 млн евро, а оценка компании – около 1,7 млрд евро.

На прошлой неделе Golden Goose, принадлежащая инвесткомпании Permira, сообщила, что в ходе IPO будет размещено порядка 30% ее акций по цене 9,5-10,5 евро за бумагу. Сама компания продаст примерно 10,5 млн акций.

Golden Goose планирует направить поступления от размещения акций на оплату долга.

Торги акциями компании на бирже Euronext Milan должны начаться 21 июня. Размещение акций Golden Goose, как ожидается, станет крупнейшим в Италии с момента прошлогоднего IPO оператора казино Lottomatica объемом 599 млн евро.

Выручка Golden Goose в 2023 финансовом году повысилась на 18% до 587 млн евро, и она ставит целью увеличить ее до 1 млрд евро к 2029 фингоду.

Бренд Golden Goose, созданный в Венеции в 2000 году, является фаворитом многих звезд, включая Тейлор Свифт и Селену Гомес. Обувь бренда стоит порядка 500 евро за пару.

Permira приобрела Golden Goose в 2020 году у конкурирующей Carlyle за 1,3 млрд евро.