    Вкус биржи: Илон Маск помог Nvda стать еще дороже

    Теперь это самая дорогая компания!Фото: IMAGO/CFOTO, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Что дальше? Захват мира? Удорожание в десять раз? Наймут лично Илона Маска? Nvidia стала самой дорогой компанией мира. В чем причина такого безумия? И почему парный трейдинг по этой бумаге - дичайший риск?
    Читайте мелкий шрифт! США подает в суд на Adobe за хитрое вымогательство денег. Фотошоп изобрести смогли, а освоить этичный бизнес - нет?
    Точен как часы! Центробанк Швейцарии второй раз подряд снижает ставку. Может поэтому швейцарцы и живут хорошо, что вовремя все делают?
    Встреча с Фуадом Расуловым 4 июля! В этот знаменательнейший день пройдет встреча с авторами подкаста «Вкуса биржи». Несколько часов эксклюзива с Фуадом! Он расскажет о ставках, подведет итоги первого полугодия, порассуждает о том, чего ожидать на рынках в оставшиеся полгода, и многое, многое другое.
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Вкус биржи: Илон Маск помог Nvda стать еще дороже
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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