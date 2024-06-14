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14 июня 2024 в 7:03









Акционеры Tesla одобрили выплату рекордных $56 млрд Илону Маску

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes

Акционеры Tesla проголосовали за выплату рекордного компенсационного пакета основателю и генеральному директору компании Илону Маску в размере 56 млрд долларов, а также одобрили перенос штаб-квартиры Tesla из штата Дэлавэр в Техас, передает Русская служба Би-би-си.

В четверг утром стало известно, что акционеры предварительно поддержали выплату рекордного бонуса в истории американских публичных компаний, вечером о результатах голосования было объявлено официально в ходе ежегодного собрания акционеров.

«Я просто хочу начать с того, что, черт возьми, я люблю вас, ребята», — сказал Маск после оглашения результатов.

Эксперты говорят, что голосование в четверг не означает, что Маск автоматически получит выплату, поскольку суд может не признать решение акционеров.

Один из миноритарных акционеров Tesla Ричард Торнетта, которому принадлежит всего девять акций Tesla, через суд потребовал отменить выплату, назвав ее необоснованной.

Возражения возникли и у более крупных инвесторов – калифорнийского пенсионного фонда CalSTRS, а также Государственного пенсионного фонда Норвегии – восьмого по величине акционера Tesla. На днях фонд заявил, что будет голосовать против выплаты бонуса Маску.

Ультиматум

Глава совета директоров Tesla Робин Денхолм ранее писала акционерам, что без должной мотивации Маск может покинуть компанию: «Маск не испытывает недостатка в идеях и других местах, где он может произвести невероятные изменения в мире. Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla, во благо вас, наших владельцев. Но это требует взаимного уважения».

Денхолм подчеркивала, что дело «не в деньгах». По ее словам, чтобы остаться в компании, Маску необходима мотивация в виде наикрупнейшего компенсационного пакета, который когда-либо утверждали для генерального директора.

Компенсационный пакет Илона Маска в размере 56 млрд долларов является рекордным – такая сумма еще не назначалась ни одному генеральному директору в США. Изначально пакет был утвержден в 2018 году, но в январе этого года суд отменил решение шестилетней давности, сочтя, что выплата такой крупной суммы Маску была бы несправедливой по отношению к акционерам, а инвесторы не были ознакомлены со всеми деталями пакета.