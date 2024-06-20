Вкус биржи: Илон Маск помог Nvidia стать еще дороже

Теперь это самая дорогая компания! Фото: IMAGO/CFOTO, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Что дальше? Захват мира? Удорожание в десять раз? Наймут лично Илона Маска? Nvidia стала самой дорогой компанией мира. В чем причина такого безумия? И почему парный трейдинг по этой бумаге - дичайший риск?

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Точен как часы! Центробанк Швейцарии второй раз подряд снижает ставку. Может поэтому швейцарцы и живут хорошо, что вовремя все делают?

Встреча с Фуадом Расуловым 4 июля! В этот знаменательнейший день пройдет встреча с авторами подкаста «Вкуса биржи». Несколько часов эксклюзива с Фуадом! Он расскажет о ставках, подведет итоги первого полугодия, порассуждает о том, чего ожидать на рынках в оставшиеся полгода, и многое, многое другое.

А пока наслаждайтесь свежим выпуском «Вкуса биржи».