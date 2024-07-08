Биржа

Дмитрий Фефилов

8 июля 2024 в 13:22









Eleving Group планирует IPO на Балтийской бирже

Фото: Стелла-Кайса Канемяги

Руководитель латвийской финтех-платформы Eleving Group Модестас Судниус на Инвестиционном фестивале сказал, что компания планирует в конце этого года привлечь капитал, и выход на Балтийскую биржу с этой целью они расценивают как один из самых реалистичных.

Латвийской финтех-платформа Eleving Group существует уже 12 лет, из которых 8 она приносит прибыль. По словам руководителя платформы, им практически с самого начала удается сохранять темпы роста и удваивать свой бизнес каждые три года.