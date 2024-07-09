Биржа

dv.ee

9 июля 2024 в 10:49









Eesti Energia привлекла на Лондонской бирже 400 млн евро

Чтобы облигация классифицировалась как зеленая, Eesti Energia подготовила рамочный документ зеленого финансирования (Green Finace Framework). Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Объем подписки на зеленые гибридные облигации Eesti Energia на Лондонской фондовой бирже превысил эмиссию более чем в четыре раза, то есть предложения поступили на сумму более 1,6 миллиарда евро.

На облигации подписались почти 200 инвестиционных фондов по всему миру, две трети потенциальных инвесторов были из Европы, включая Эстонию, сообщила компания в пресс-релизе.