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dv.ee

31 мая 2024 в 9:58









Enefit продает финский клиентский портфель

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Enefit, компания Eesti Energia по клиентским услугам, продает свой финский клиентский портфель одной из крупнейших энергетических компаний северных соседей Oomi, чтобы сосредоточиться на клиентах в странах Балтии и Польше, сообщила компания в пресс-релизе.

По словам Келли Тосс-Каасик, председателя правления Enefit, решение о продаже финского клиентского портфеля обусловлено желанием сосредоточить свою деятельность на рынках, где сегодня виден больший потенциал роста: «Мы хотим быть надежным энергетическим партнером на зеленом пути и предлагать своим клиентам полезные энергетические продукты и услуги в одном месте. Чтобы еще больше сосредоточиться на этих принципах и инвестировать в качество и разработку продуктов, мы решили сосредоточить наш розничный бизнес на рынках Эстонии, Латвии, Литвы и Польши».