Enefit Green возглавит Юхан Агурайуя

Юхан Агурайуя, который приступит к своим обязанностям в октябре, будет возглавлять Enefit Green в течение трех лет.Фото: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix
Совет директоров энергетической компании Enefit Green утвердил новым председателем правления компании Юхана Агурайуя, ранее руководившего бизнесом Adven в странах Балтии.
Кроме того, из компании уходит нынешний финансовый директор и член правления Вейко Райм. Райм, занимавший эту должность с 2017 года, решил не ходатайствовать о продлении своих полномочий по окончании срока.
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