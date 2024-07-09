Tallinna Sadam стабилизировал объемы деятельности

Глава Tallinna Sadam Вальдо Кальм. Фото: Liis Treimann

В объемах деятельности Tallinna Sadam во втором квартале и за полугодие не произошло значительных изменений по сравнению с предыдущим годом, сообщила биржевая компания инвесторам.

Во втором квартале этого года через порты Tallinna Sadam прошло 3,2 миллиона тонн грузов и 2,2 миллиона пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пассажиров увеличилось на 0,7% на 16 000 человек, объем грузов сократился на 0,6%.