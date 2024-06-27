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dv.ee

27 июня 2024 в 8:39









Дело о коррупции Tallinna Sadam завершилось оправдательным приговором

Айн Кальюранд сегодня в суде. Фото: Liis Treimann

Длившееся почти десять лет дело о коррупции Tallinna Sadam подошло к предварительному завершению – Харьюский уездный суд оправдал обвиняемых и признал дело истекшим по сроку давности.

Сегодня Харьюский уездный суд вынес решение по уголовному делу Tallinna Sadam, в рамках которого Айна Кальюранда обвиняли в получении взятки и отмывании денег в качестве должностного лица; Мартина Пайде в получении взятки в качестве должностного лица; Эно Саара в даче взятки должностному лицу; Тыниса Похла и Юллара Раада в даче взятки должностному лицу; Тойво Промми в содействии получению и даче взятки и отмывании денег; Яна Пашковского в даче взятки должностному лицу.