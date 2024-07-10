Биржа

Дмитрий Фефилов

10 июля 2024 в 3:00









Рынок облигаций: бум или хорошая инвестиция

Фото: Andras Kralla

На балтийском рынке облигаций наблюдается редкая активность, в которой начинают видеть признаки пузыря. Однако по мнению аналитика облигаций из CBL Asset Management, рынок по-прежнему предлагает хорошие возможности для инвестиций.

По словам аналитика Андриса Коктса из CBL Asset Management, облигации стали привлекательными благодаря росту процентных ставок. «Так что это естественный мировой тренд, а не только региональная особенность», – привел он одну из причин, почему нынешнюю активность на местном долговом рынке не стоит воспринимать как что-то необычное.