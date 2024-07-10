    Рынок облигаций: бум или хорошая инвестиция

    Фото: Andras Kralla

    На балтийском рынке облигаций наблюдается редкая активность, в которой начинают видеть признаки пузыря. Однако по мнению аналитика облигаций из CBL Asset Management, рынок по-прежнему предлагает хорошие возможности для инвестиций.

    По словам аналитика Андриса Коктса из CBL Asset Management, облигации стали привлекательными благодаря росту процентных ставок. «Так что это естественный мировой тренд, а не только региональная особенность», – привел он одну из причин, почему нынешнюю активность на местном долговом рынке не стоит воспринимать как что-то необычное.

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