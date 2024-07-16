    Wise обрадовала квартальными результатами

    Соучредитель и генеральный директор Wise Кристо Кяэрманн остался доволен результатами первого квартала. Фото: Liis Treimann

    Финансово-технологическая компания Wise в первом квартале финансового года увеличила как выручку, так и количество клиентов. В новом финансовом году компания прогнозирует рост объемов на пятую часть.

    Финансовый год Wise начинается в апреле и заканчивается в марте.

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