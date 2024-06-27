Подсказка

Дмитрий Фефилов

27 июня 2024 в 14:07









Почему еще акции растут и падают: забавные, обидные и познавательные истории

Акции могут расти и падать по разным причинам, но иногда причины могут быть весьма экстравагантными. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Объяснение быстрому росту и стремительному падению стоимости актива всегда можно найти или придумать. И если найденная причина соответствует действительности, то это может послужить хорошим сигналом к определенным действиям. Но случаи бывают разные.

В мировой практике есть много примеров, когда стоимость актива неожиданно начинает падать или расти. Особенно это актуально в случае торгуемых на бирже активов, так как рынок быстро реагирует на новые возможности и риски.

Как правило, большие движения на рынке действительно имеют под собой важные причины, однако порой эти причины могут быть ошибочны, выдуманы, раздуты, неправильно интерпретированы и т.д. И тогда можно совершить ошибку, от которой потом может быть даже немного стыдно.

Одни прозевали, другие поторопились

На балтийской бирже вспоминается два случая за последние пару лет, когда реакция на события оказалась для потерявшего – обидной, для заработавшего – позитивной, а для стороннего наблюдателя – забавной.

История с акциями Harju Elekter, которые в феврале 2021 года за два дня выросли в цене более чем в два раза – это один из самых ярких примеров. Предприятие несколько лет имело в своем портфеле долю стартапа Skeleton, о чем из года в год рапортовало в каждом своем финансовом отчете. Но только после того, как Äripäev и ДВ написали об этом, акция неожиданно подскочила в цене.

Вывод очевиден – покупая акции компании, не лишним будет разобраться, что именно ты покупаешь!

Обратно до первоначального уровня акция Harju Elekter снижалась два года, что говорит о том, что наличие в портфеле компании ценного актива все-таки оставалось для рынка весьма весомым аргументом.

Чего не скажешь о предварительных данных Novaturas, которые сначала порадовали инвесторов, а потом сильно разочаровали. В августе 2022 года литовский туроператор сообщил о приличном росте оборота и числа клиентов. В тот день акции подскочили на 5,6%. Однако менее чем через неделю вышел квартальный отчет, из которого стало понятно, что компания потеряла 2,2 миллиона евро из-за роста цен на энергоносители, и в итоге вместо прибыли квартал был закончен с убытком. В тот день инвесторы обиделись и уронили цену акции на 8,3%.

Неудивительно, что компании предпочитают обращать внимание на свои достижения, а не провалы. Едва ли кого-то можно за это упрекнуть. Но вот инвестору не стоит делать выводы исходя из неполной информации, тем более с учетом того, что о позитиве, как правило, кричат громче, чем о негативе.

Что в имени тебе моем

На мировых площадках набор ситуаций, из-за которых акции падают или растут, еще больше и еще причудливей. Особенно в период общего ажиотажа, когда без разбора хватают все подряд. Последний раз такая картина наблюдалась в 2021 году.

Когда Facebook решила сменить название на Meta, то в день X акции канадского производителя разного рода материалов подскочили более чем на 30%. При этом акции самого Facebook выросли менее чем на 2%.

Инвесторы, как это уже не раз бывало в истории рынка, просто перепутали Meta Platforms c Meta Materials. В том же году инвесторы также перепутали акции никому не известной компании Clubhouse Media Group с одноименной соцсетью, которая даже не была на бирже, как и другую соцсеть Signal с акциями компании Signal Advance. В обоих случаях акции «не тех компаний» за несколько дней подорожали в десятки раз, то есть на сотни процентов. Тогда же известный всем Wise перепутали со шведским Wise Group AB. Тут, правда, ошибка привелка к росту всего на пару десятков процентов.

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А вот разгар пандемии весной 2020 года акции китайской компании, которая производит запчасти для мобильных устройств, выросли аж на 1800%. И дело не в успешной бизнес-модели или эффективном управлении, а в названии и тикере компании: Zoom Technologies и ZOOM. В итоге торги акциями этой компаний были приостановлены и ее тикер был поменян на ZTNO. Правильный же Zoom за тот же период времени вырос лишь на 130% и всегда торговался под тикером ZM.

Скандал – отличный повод для действия

Когда в апреле 2017 года четырех пассажиров переполненного самолета United Airlines попросили освободить места для работников авиакомпании, один из них заартачился. Все закончилось тем, что его силой за руки и ноги вытащили из самолета. Раньше такой инцидент остался бы незамеченным, но теперь у каждого есть смартфон и аккаунт в соцсетях.

Скандальное видео быстро разлетелось по всему миру. Люди писали, что больше никогда не будут летать этой авиакомпанией. Рынок не мог оставаться в стороне – на какой-то момент акции авиакомпании упали на 5%, но уже под закрытие биржи половину потерь вернули.

Интересно то, что сам инцидент произошел в воскресенье, и, казалось бы, акции должны были упасть сразу на открытии рынка в понедельник. Однако к тому времени видео из салона самолета еще не успело стать популярным, поэтому акции упали только во вторник, когда реакция толпы начала набирать обороты.

Но если случай с акциями United Airlines скорее забавный, то скандал с Adidas уже куда более серьезный.

Известный рэпер Канье Уэст (Ye) периодически высказывал антисемитские и оскорбительные вещи в интервью и соцсетях. В один момент, в октябре 2022 года, немецкий производитель спортивной обуви и одежды Adidas решил, что лучше будет закончить партнерство со скандальным музыкантом.

Стало ли это решение правильным, сложно сказать, но неприятным и болезненным – точно. Дело в том, что обувь под брендом Yeezy приносила более миллиарда евро продаж компании. Помимо этих потерь, после прерывания контракта с репером, на складах Adidas образовался запас обуви этого бренда еще на более чем миллиард евро.

Акции, разумеется, тоже пострадали. В октябре 2022 года они достигли самого низкого уровня за семь лет. Как это часто и бывает со скандалами, цена акции в итоге восстановилась, правда все еще остается на приличном расстоянии от своих пиковых значений.

Нет ответа – придумай

Бывает, однако, и так, что цена актива меняется, а почему – никто не знает. В этой ситуации владелец такого актива начинает рыскать в поисках ответа, и рано или поздно, но находит его. Однако может оказаться, что все не так, даже если о причинах написало зарекомендовавшее себя мировое издание.

Хрестоматийный случай, так как на него в свое время сослался автор известных книг Нассим Талеб, произошел с гособлигациями США и редакцией новостей Bloomberg. В декабре 2003 года, когда был схвачен Саддам Хусейн, Bloomberg News опубликовали статью с заголовком «Трежерис США растут: поимка Хусейна может не остановить терроризм». Однако уже спустя полчаса трежерис начали снижаться в цене, что вынудило издание изменить заголовок на «Трежерис США падают: поимка Хусейна повышает привлекательность рискованных активов». Все это происходило на фоне обычного дня, где цена гособлигаций США не проявляла каких-либо аномалий. Очевидно, что громкая новость требовала реакции, а так как на рынке госдолга ее не было, то ее просто придумали.

Разумеется, все эти примеры являются исключениями из обычного и повседневного поведения рынков. Как правило рынок быстро реагирует на аномалии и ошибки и исправляет их. Но порой достаточно стать жертвой одного такого случая, чтобы начать относиться к таким редким неожиданностям со всей серьезностью. Если же понимать, что к чему, то такие сюрпризы можно даже использовать с пользой для себя и своего портфеля.