Снижение процентных ставок привело к падению прибыли Coop Pank

Чистая прибыль Coop Pank упала, несмотря на сильный рост объемов бизнеса. Фото: Liis Treimann

Во втором квартале Coop Pank заработал 8 млн евро чистой прибыли, что почти на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение прибыли произошло несмотря на рост объемов бизнеса.

Чистый процентный доход компании во втором квартале составил 19,3 млн евро, что на 8% меньше в годовом сравнении, но на процент больше, чем в первом квартале. Общие доходы банка составили 20,5 млн евро. За полгода Coop Pank заработал в общей сложности 40,6 миллиона евро чистого дохода, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.