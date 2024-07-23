    LHV потерял прибыль, но значительно увеличил кредитный портфель

    Глава LHV Group Мадис Тоомсалу радуется росту кредитных объемов.Фото: Raul Mee

    LHV потерял чистую прибыль во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года, но в годовом сравнении остается в плюсе благодаря росту объемов кредитования.

    В своем квартальном отчете биржевая компания указывает, что во втором квартале кредитный портфель значительно вырос, что привело к хорошим финансовым результатам.

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