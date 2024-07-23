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Янно Рийспапп

23 июля 2024 в 5:18









Рынок рухнул: целлюлозно-бумажная фабрика в Кехра понесла многомиллионные убытки

Целлюлозно-бумажная фабрика в Кехра, подобно конкурентам, была вынуждена работать на пониженной мощности из-за низкого спроса. Фото: Патрик Тамм

Из-за краха рынка оборот целлюлозно-бумажной фабрики в Кехра сократился до трети, и компания понесла убытки более чем на 5 миллионов евро.

Выручка Horizon Tselluloosi ja Paberi AS в прошлом году снизилась на 67% до 22,3 миллиона евро. В то время как позапрошлый год компания завершила с операционной прибылью в размере 17,5 миллиона евро, в прошлом году операционный убыток составил 5,2 миллиона евро, как следует из годового отчета, представленного Инфобанку Äripäev.