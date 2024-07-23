    Рынок рухнул: целлюлозно-бумажная фабрика в Кехра понесла многомиллионные убытки

    Целлюлозно-бумажная фабрика в Кехра, подобно конкурентам, была вынуждена работать на пониженной мощности из-за низкого спроса. Фото: Патрик Тамм

    Из-за краха рынка оборот целлюлозно-бумажной фабрики в Кехра сократился до трети, и компания понесла убытки более чем на 5 миллионов евро.

    Выручка Horizon Tselluloosi ja Paberi AS в прошлом году снизилась на 67% до 22,3 миллиона евро. В то время как позапрошлый год компания завершила с операционной прибылью в размере 17,5 миллиона евро, в прошлом году операционный убыток составил 5,2 миллиона евро, как следует из годового отчета, представленного Инфобанку Äripäev.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Рынок рухнул: целлюлозно-бумажная фабрика в Кехра понесла многомиллионные убытки
Предприниматели: коалиционный договор не сулит ничего хорошего
Президент утвердил правительство Кристена Михала
Эпицентр
Следующая остановка: Дубай. Эстонские инвесторы ищут теплые места без лишних налогов
Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: Кремниевая долина за Трампа?! Серьезно?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Кремниевая долина за Трампа?! Серьезно?!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Март Вырклаэв – критикам: заем Eesti Energia не обременяет налогоплательщиков
Eesti Energia брала займы раньше и намерена брать их и в будущем, а гибридная облигация является выгодным решением для компании, пишет министр финансов уходящего правительства Март Вырклаэв (Партия реформ).
Eesti Energia брала займы раньше и намерена брать их и в будущем, а гибридная облигация является выгодным решением для компании, пишет министр финансов уходящего правительства Март Вырклаэв (Партия реформ).
Все мнения
Интервью
Юрген Лиги о повышении налогов: по паре процентов ко всему
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект