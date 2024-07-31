Напряженность на Ближнем Востоке и возможные перебои в поставках поднимают цены на нефть

Владимир Свет: я почему-то думаю, что банки из-за повышения налогов из Эстонии не уйдут

«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».

«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».