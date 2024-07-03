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Райво Варе

3 июля 2024 в 8:23









Блог Райво Варе: Путин надеется на Трампа и еще 11 тезисов о текущей ситуации

Трамп по своей сути – человек сделок и хочет заключать их, поскольку самоуверенно считает, что может делать это лучше всех в мире, пишет эксперт по международной политике и экономике Райво Варе. Снимок сделан в 2019 году на саммите G20 в Осаке. Фото: AP/Scanpix

Гибридные атаки России за рубежом, включая страны Балтии, представляют собой реальную угрозу, а украинцы были всего в двух месяцах от военного коллапса. Путин же надеется на переизбрание Трампа, пишет обозреватель Райво Варе в своем 37-м военном блоге.

Лето в разгаре, и это способствует веселому отпускному настроению. Но мир не дает поводов для радости. Продолжающаяся война в Украине вызывает все больше вопросов, которые беспокоят многих. Приведу дюжину наблюдений, почерпнутых из последних новостей и личных бесед с политическими и военными экспертами.