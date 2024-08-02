Биржа

Хелена Рантанен

2 августа 2024 в 7:57









Tallinna Vesi потеряла чистую прибыль, но нарастила оборот

Tallinna Vesi планирует инвестировать в развитие водоочистных сооружений. Фото: Äripäev

В отчете Tallinna Vesi за второй квартал наблюдается незначительный рост выручки от продаж, однако чистая прибыль сократилась как во втором квартале, так и за первое полугодие.

Выручка Tallinna Vesi во втором квартале составила 15,5 миллиона евро, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Чистая прибыль уменьшилась на 5,2% до 2,19 млн евро. По оценке компании, причиной падения чистой прибыли является рост процентных ставок по кредитам, который за полугодие превысил 10%.