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dv.ee

11 апреля 2024 в 10:41









Суд отклонил жалобу крупных компаний на Tallinna Vesi

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Харьюский уездный суд отклонил иск, в котором Jazz Pesulad, Olerex, Hotell Euroopa, EfTEN SPV2, EfTEN Sky, Kadrioru Ärikeskus, Solaris Keskus, Hotell Olümpia и Central Hotell требовали компенсации от Tallinna Vesi за ущерб, возникший из-за высокой цены на воду.

Стороны спорили о том, платили ли крупные компании предприятию Tallinna Vesi в 2010-2019 годах необоснованно большие суммы и имеют ли истцы право требовать от ответчика возврата сумм, переплаченных ими за этот период, по сравнению с ценой, которая начала действовать с 1 декабря 2019 года, пишет rus.err.ee.

Требования компаний основаны на судебном деле Tallinna Vesi и Департамента конкуренции, по которому Госсуд в 2017 году вынес решение, что предприятие Tallinna Vesi не имело права в 2011 году повышать цену на воду в желаемом объеме.

Харьюский уездный суд постановил, что обязанность истцов и лиц, передавших им требования, уплатить ответчику цену, установленную местными самоуправлениями на спорный период, не исчезла.

Однако истцы, несмотря на пояснения суда, не представили или не доказали суду обстоятельства, почему обязанность должна была отпасть уже с 1 ноября 2010 года, то есть до того, как ответчик представил в Департамент конкуренции первый запрос на согласование цены.