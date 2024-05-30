Новости

dv.ee

30 мая 2024 в 13:41









Утверждены новые тарифы Tallinna Vesi: вода подорожает с 1 июля

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Департамент конкуренции утвердил поданное предприятием Tallinna Vesi ходатайство о повышении цены на услуги водоснабжения, однако новые тарифы будут ниже, чем планировалось первоначально, пишет rus.err.ee.

С 1 июля в Таллинне и Сауэ стоимость кубометра воды для частных клиентов вырастет с нынешних 1,56 евро до 1,84 евро (здесь и далее без учета НСО – прим.).

Ходатайство было подано еще в сентябре прошлого года, тогда фирма планировала, что бытовые клиенты будут платить за воду 2,04 евро. Ходатайство также предполагало, что для юридических лиц из Таллинна и Сауэ стоимость кубометра воды вырастет с 3,43 евро до 3,79 евро, но фактически для компаний вода подорожает лишь до 3,45 евро.

«За прошедшие восемь месяцев затраты на электроэнергию снизились, что позволило установить более низкие цены, чем планировалось первоначально», – объяснила в четверг компания.