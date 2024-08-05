Биржа

Индрек Мяэ

5 августа 2024 в 11:38









Кровопускание: резкое падение как на премаркете США, так и в Европе и Таллинне

Акции Nvidia можно купить почти на 10% дешевле, и это всего лишь падение на премаркете. Фото: Reuters/Scanpix

Коррекция, начавшаяся в пятницу на американских рынках, распространилась на Европу и Азию, и фьючерсы предсказывают, что глубокое падение технологических акций в США продолжится.

Европейские биржевые индексы FTSE 100 в Великобритании и DAX в Германии упали более чем на 2%, аналогичное снижение демонстрирует и французский CAC 40. Особенно сильно пострадали технологические акции США: акции Nvidia на премаркете упали на 9,64%, опустившись ниже отметки в 100 долларов, и сейчас стоят 96,93 доллара.