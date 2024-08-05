Биржа

Мериан Тийратс

5 августа 2024 в 9:41









Тармо Танилас: рынок будет очень волатильным как минимум до конца года

По словам инвестиционного стратега Swedbank Тармо Таниласа, высокая волатильность на рынках будет наблюдаться как минимум до конца года. Фото: Raul Mee

В воскресенье вечером резко упали фьючерсы на индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq-100 – и это после и без того нестабильной недели на Уолл-стрит, когда заговорили о новой волне коррекции.

Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (YM00) за последний день упали на 1,2%, S&P 500 снизился на 2,72%, а Nasdaq-100 упал на 5,01%. Все они после этих падений смогли немного восстановиться.