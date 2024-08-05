Тармо Танилас: рынок будет очень волатильным как минимум до конца года

Йоко Алендер: пришло время для сокращения бюрократии Большое интервью с новым министром
Новый министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) продолжит прежний курс ведомства. По словам Алендер, во время ее пребывания в должности стоит ждать снижения бюрократии, развития возобновляемой энергии и увеличения компенсаций владельцам частных лесов. Она также оставляет шанс для АЭС и добычи фосфоритов в Эстонии.
Новый министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) продолжит прежний курс ведомства. По словам Алендер, во время ее пребывания в должности стоит ждать снижения бюрократии, развития возобновляемой энергии и увеличения компенсаций владельцам частных лесов. Она также оставляет шанс для АЭС и добычи фосфоритов в Эстонии.