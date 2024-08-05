Таллиннская биржа открылась в глубоком минусе Снижение на мировых фондовых рынках началось с падения основных японских биржевых индексов более чем на 12%. Фото: Andras Kralla
Индекс Таллиннской биржи упал на 2,25% менее чем за час, в минусе открылись практически все ценные бумаги основного списка Балтийской биржи.
В пятницу индекс Таллиннской биржи закрылся на уровне 1737,92 пункта, теперь же он упал почти на 33 пункта. Сводный индекс Балтийской биржи потерял еще больше – снижение на 2,55%. В основном спад на Таллиннской бирже был обусловлен падением Harju Elekter (-4,04%), Tallink (-3,45%) и LHV Group (-3,19%), акция Merko Ehitus открылась с падением на 2,93%.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения! Intel прекращает выплату дивидендов, акции рухнули
Производитель микросхем Intel Corporation реструктурирует свою деятельность, сокращает штат и прекращает выплату дивидендов.
Производитель микросхем Intel Corporation реструктурирует свою деятельность, сокращает штат и прекращает выплату дивидендов.
Норвежские акции, которые приносят щедрые дивиденды
В Норвегии можно найти акции с самой высокой дивидендной доходностью в Скандинавии.
В Норвегии можно найти акции с самой высокой дивидендной доходностью в Скандинавии.
Министр Хартман: время для выхода Eesti Post на биржу еще не наступило
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
Министр Хартман: время для выхода Eesti Post на биржу еще не наступило
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.
Йоко Алендер: пришло время для сокращения бюрократии Большое интервью с новым министром
Новый министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) продолжит прежний курс ведомства. По словам Алендер, во время ее пребывания в должности стоит ждать снижения бюрократии, развития возобновляемой энергии и увеличения компенсаций владельцам частных лесов. Она также оставляет шанс для АЭС и добычи фосфоритов в Эстонии.
Новый министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) продолжит прежний курс ведомства. По словам Алендер, во время ее пребывания в должности стоит ждать снижения бюрократии, развития возобновляемой энергии и увеличения компенсаций владельцам частных лесов. Она также оставляет шанс для АЭС и добычи фосфоритов в Эстонии.
Йоко Алендер: пришло время для сокращения бюрократии Большое интервью с новым министром
Новый министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) продолжит прежний курс ведомства. По словам Алендер, во время ее пребывания в должности стоит ждать снижения бюрократии, развития возобновляемой энергии и увеличения компенсаций владельцам частных лесов. Она также оставляет шанс для АЭС и добычи фосфоритов в Эстонии.
Новый министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) продолжит прежний курс ведомства. По словам Алендер, во время ее пребывания в должности стоит ждать снижения бюрократии, развития возобновляемой энергии и увеличения компенсаций владельцам частных лесов. Она также оставляет шанс для АЭС и добычи фосфоритов в Эстонии.