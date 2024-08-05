Биржа

Янно Рийспапп

5 августа 2024 в 8:27









Таллиннская биржа открылась в глубоком минусе

Снижение на мировых фондовых рынках началось с падения основных японских биржевых индексов более чем на 12%. Фото: Andras Kralla

Индекс Таллиннской биржи упал на 2,25% менее чем за час, в минусе открылись практически все ценные бумаги основного списка Балтийской биржи.

В пятницу индекс Таллиннской биржи закрылся на уровне 1737,92 пункта, теперь же он упал почти на 33 пункта. Сводный индекс Балтийской биржи потерял еще больше – снижение на 2,55%. В основном спад на Таллиннской бирже был обусловлен падением Harju Elekter (-4,04%), Tallink (-3,45%) и LHV Group (-3,19%), акция Merko Ehitus открылась с падением на 2,93%.