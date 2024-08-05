Вкус биржи: инвесторы и спекулянты в панике. В чем причина?

Биржи напряглись, рынки падают. Фото: Boris Roessler, dpa/Scanpix

Рынки по всему миру от Японии до Европы обвалились на несколько процентов. Японский Nikkei показал самое сильное падение с 1987 года. Инвесторы и спекулянты в панике. Можно ли считать этот обвал неожиданным?

Когда быстро растешь, сильно падаешь. Но в отличие от других черных дней рынка, на этот раз причин сразу несколько. Как ни странно, одна из них еще вчера считалась позитивной и была желанна и востребована и рынками, и ФРС. Но как только это случилось, рынки испуганно стали избавляться от акций в ожидании рецессии.

Мягкой посадки не будет? Это падение – не что иное как overreaction? Подробнее об этом поговорим в подкасте «Вкус биржи» с Фуадом Расуловым.