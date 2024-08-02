Делов-то: граница Шредингера, на пути в пятерку самых дорогих и вотум недоверия министру инфраструктуры

На этой неделе в парламенте пытались вынести вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету, позволившему себе рассуждать о принадлежности Крыма. На этом основании партия «Отечество» и EKRE приписали ему пропутинские взгляды и потребовали его отставки.

Некоторые центристы этот вотум поддержали, в том числе сегодняшний гость студии, депутат Рийгикогу от Центристской партии Вадим Белобровцев.

Что не так с министром инфраструктуры и почему Вадим Белобровцев не хочет быть министром?

Сколь усердно члены правительства сокращают государственный аппарат и причем тут демонстрации протеста?

Насколько объективна оценка Института конъюнктуры, согласно которой Эстония движется в пятерку самых дорогих стран ЕС?

Какой же это кризис, если в ласнамяэском ресторане едят устрицы, а, по словам министра экономики, объем иностранных инвестиций вырос?

Почему Эстония не закрывает границу с Россией, но максимально затрудняет ее пересечение?

Об этом в сегодняшнем подкасте «Делов-то!» с Вадимом Белобровцевым беседовали Олеся Лагашина и Алексей Шишкин.