Больше всего на Балтийской бирже потерял Infortar
Спад затронул и балтийские биржи.Фото: Andras Kralla
Все балтийские фондовые рынки завершили вчерашний день в минусе. Сводный балтийский индекс снизился на -2,5%, Таллиннская биржа на -2,76%, Рижская биржа на -1,51%, а Вильнюсская биржа на -2,61%.
Днем при значительном объеме торгов акции основного списка торговались на сумму 3,9 миллиона евро. В общей сложности было совершено 9138 сделок. К концу кризисного дня две акции выросли, а 31 акция упала.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!