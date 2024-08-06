Биржа

Хели Кюннапас

6 августа 2024 в 6:09









Больше всего на Балтийской бирже потерял Infortar

Спад затронул и балтийские биржи. Фото: Andras Kralla

Все балтийские фондовые рынки завершили вчерашний день в минусе. Сводный балтийский индекс снизился на -2,5%, Таллиннская биржа на -2,76%, Рижская биржа на -1,51%, а Вильнюсская биржа на -2,61%.

Днем при значительном объеме торгов акции основного списка торговались на сумму 3,9 миллиона евро. В общей сложности было совершено 9138 сделок. К концу кризисного дня две акции выросли, а 31 акция упала.