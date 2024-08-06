Глобальное падение фондового рынка набирает обороты

Долгачев: не сомневаюсь, что впереди будет много интересного
Инвестор Лев Долгачев не берется предсказывать, как долго еще может лихорадить рынок или все обойдется легкой коррекцией, но он не сомневается, что впереди инвесторов ожидает много интересного. Сам Долгачев уже поставил несколько ордеров на покупку.
Инвестор Лев Долгачев не берется предсказывать, как долго еще может лихорадить рынок или все обойдется легкой коррекцией, но он не сомневается, что впереди инвесторов ожидает много интересного. Сам Долгачев уже поставил несколько ордеров на покупку.