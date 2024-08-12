Tallinna Sadam резко увеличил прибыль

Олимпийское золото не прокормит: эстонские чемпионы выбирают предпринимательство

Эстонские олимпийские чемпионы не купаются в деньгах лишь за счет государственной поддержки – многие из них нашли себя в предпринимательстве. «Будучи спортсменом ты приносишь большие жертвы и откладываешь многое в сторону, чтобы достичь своей цели – на работе то же самое. У меня высокая толерантность к рутине и стрессу», – говорит Тыну Тынисте.

Эстонские олимпийские чемпионы не купаются в деньгах лишь за счет государственной поддержки – многие из них нашли себя в предпринимательстве. «Будучи спортсменом ты приносишь большие жертвы и откладываешь многое в сторону, чтобы достичь своей цели – на работе то же самое. У меня высокая толерантность к рутине и стрессу», – говорит Тыну Тынисте.