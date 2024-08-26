Биржа

Индрек Мяэ

26 августа 2024 в 5:49









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на этой неделе получит несколько важных для принятия решения по процентным ставкам макроэкономических данных. Фото: Liis Treimann

Эта неделя сулит новые данные для макроэкономического анализа, но инвесторов порадуют также процентные выплаты по нескольким облигациям, а возможно, и последние результаты на Балтийских биржах.

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на отечественный фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.